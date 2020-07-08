Первый полет пассажирского самолета Ил-114 запланирован на сентябрь

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый полет турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300 запланирован на сентябрь 2020 года, сообщил в среду заместитель главы Минпромторга РФ Олег Бочаров на совещании в Совете Федерации.

"У нас в конце сентября будет первый полет машины (Ил-114 - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ил-114-300 был разработан в восьмидесятые годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Запуск в серию этого самолета намечен на 2023 год. Планируется, что его производство составит до 12 единиц ежегодно.

Как ранее сообщал гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, на 2020 год также намечен первый полет глубоко модернизированной версии Ил-96 (Ил-96-300) - широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета. В аэродинамической компоновке, конструкции и системах применены новейшие конструкторские решения, обеспечивающие высокий уровень безопасности и экономичности самолета в эксплуатации.