В АТОР спрогнозировали возобновление выездного туризма не ранее сентября

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Открытие авиасообщения с туристическими направлениями за рубежом произойдет не ранее сентября при оптимистичном сценарии. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Самый оптимистичный сценарий на данный момент, <...> радужный - это то, что в конце сентября - в октябре [откроется авиасообщение с зарубежными туристическими направлениями]", - сказала она.

Ломидзе отметила, что при возобновлении выездного туризма в конце сентября или в октябре в первую очередь откроется транспортное сообщение с самыми популярными туристическими направлениями, то есть со странами Средиземноморья, включая Турцию. "Пессимистичный прогноз - это декабрь", - добавила Ломидзе.

6 июля президент РФ Владимир Путин и глава "Аэрофлота" Виталий Савельев обсудили в Кремле ситуацию в авиаотрасли на фоне пандемии коронавируса. В ходе беседы глава государства отметил, что сроки открытия границ европейских стран для граждан России пока предсказать сложно. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что перспективы возобновления в РФ международного авиасообщения неясные.