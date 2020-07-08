В США заявили, что остановка работы предприятий из-за роста числа заражений будет ошибкой

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Повторная приостановка работы предприятий торговли, промышленности и сферы услуг в США была бы крупной ошибкой, даже с учетом наблюдающегося в ряде штатов роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в среду в эфире телеканала CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Мы не оспариваем значительный рост числа случаев заражения и появления новых очагов. Похоже, что вирус мигрирует на юг и на запад", - отметил он, назвав наиболее тревожной ситуацию, сложившуюся в штатах Флорида, Техас, Аризона и Калифорния. Кадлоу в качестве позитивного момента выделил относительный спад количества летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19).

С точки зрения главы Национального экономического совета Белого дома, было бы "крупной ошибкой" повторно закрывать предприятия торговли, промышленности и сферы услуг на территории всей страны. "Это принесет больше вреда, чем пользы, и нанесет урон не только бизнесу. И тогда мощное восстановление экономики может быть отложено", - предупредил Кадлоу.

Американский президент Дональд Трамп в понедельник в Twitter заявил, что уровень смертности от COVID-19 упал в США на 39%. По утверждению главы государства, данный показатель в стране находится "почти на самом низком уровне в мире".

Согласно оценкам газеты The New York Times, число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах. Данный показатель снизился лишь в двух штатах, в остальных, а также в столичном федеральном округе Колумбия он за указанный срок не претерпел значительных изменений. 3 июля в стране количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом за сутки вновь превысило предыдущий антирекорд и составило 57 497. В среду данный показатель превысил 60 тыс.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,8 млн человек, около 544 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 2,99 млн человек), так и умерших (131 486 человек).