Особая экономическая зона "Липецк" стала лучшей в России по эффективности работы

ЛИПЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Липецк" признана лучшей в стране по показателю эффективности функционирования за период с момента ее запуска. Об этом сообщил в среду глава администрации региона Игорь Артамонов, ссылаясь на данные, обнародованные в отчете Минэкономразвития РФ.

"Особая экономическая зона "Липецк" признана лучшей в стране по показателю эффективности функционирования за период с момента ее запуска", - сказал он. По словам Артамонова, ОЭЗ лидирует во многих рейтингах страны за счет того, что в ней сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов. "Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона", - отметил глава областной администрации.

В частности, пояснил он, оценка эффективности работы проводилась по более чем 30 показателям, в том числе учитывалась деятельность резидентов, рентабельность вложения бюджетных средств и вклад в достижение национальных целей, работа управляющих компаний. "Каждый показатель выполнен на 100% или перевыполнен, здесь разместили свое производство 65 резидентов, из них 19 с участием иностранных инвесторов", - отметил Артамонов. Он напомнил в этой связи, что в развитие региона инвесторами вложено более 66,5 млрд рублей, а рабочие места благодаря ОЭЗ имеют 4,6 тыс. человек.

В пресс-службе обладминистрации ТАСС пояснили, что общий объем реализованной продукции за весь период функционирование особой экономической зоны составляет 125,9 млрд рублей, объем уплаченных налогов в бюджеты разных уровней составляет 3,5 млрд рублей, а объем таможенных платежей - более 8 млрд рублей.