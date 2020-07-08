НИФИ назвал некорректным использование его расчетов по стоимости маркировки "Союзмолоком"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина РФ заявил о некорректности использования своих предварительных расчетов для оценки стоимости внедрения маркировки в конкретных отраслях. Об этом говорится в письме института, адресованном в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которое имеется в распоряжении ТАСС.

В НИФИ отметили, что в июне Национальный союз производителей молока "Союзмолоко" направил в ЕЭК письмо, в котором в качестве расчетов стоимости внедрения маркировки использовались данные института. На сайте "Союзмолока" отмечается, что "только в России общие затраты бизнеса на введение маркировки составят, по данным НИФИ, до 1,5 трлн рублей".

Аналогичные по содержанию письма со ссылками на расчеты НИФИ направил в правительство РФ Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, а председатель белорусского Союза некоммерческих организаций "Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)" - в адрес ЕЭК.

"Представляется некорректным использование материалов НИФИ Минфина России для задачи принятия решений о введении обязательной маркировки средствами идентификации в ЕАЭС, так как методический инструментарий и модельные расчеты должны отражать современное состояние и перспективы развития конкретных отраслей экономики", - говорится в письме.

Как пояснили в институте, использованные "Союзмолоком" расчеты НИФИ представляли собой предварительные научные гипотезы при условии тотального внедрения маркировки на все товары народного потребления, в связи с чем не могут быть использованы для расчетов в конкретной отрасли.