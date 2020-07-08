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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты оценили ущерб от пандемии, нанесенный музеям

Председатель Сети европейских музейных организаций Давид Вильом сообщил, что крупные европейские музеи из-за пандемии теряют €600 тыс. в неделю

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Крупные европейские музеи из-за ситуации, связанной с коронавирусом, теряют около €600 тыс. в неделю. Об этом сообщил в среду на международном круглом столе "Музеи в эпоху кризиса" ТАСС в онлайн-формате председатель Сети европейских музейных организаций (Германия) Давид Вильом.

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"Музеи, которые находятся в туристических зонах, потеряли за два месяца примерно 80% дохода. Большие музеи теряют примерно €600 тыс. в неделю", - сообщил Вильом со ссылкой на масштабное исследование, касающееся деятельности музеев стран, входящих в Совет Европы. В исследовании учитывались и показатели российских музеев.

Он добавил, что музеи, расположенные в столицах, теряют больше, чем региональные.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщала, что недополученная прибыль музея за три месяца простоя из-за ограничений составляет примерно €2,7 млн. По информации пресс-службы Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, ГМИИ за день простоя терял около двух млн рублей. В свою очередь Государственный исторический музей в период с 17 марта до конца апреля недополучил 45-50 млн рублей прибыли.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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