Муниципальные бюджеты КБР не дополучили более 195,5 млн рублей за полгода из-за пандемии

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Бюджеты муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарии не дополучили более 195,5 млн рублей за шесть месяцев 2020 года из-за пандемии, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

Предварительные итоги исполнения местных бюджетов КБР за первое полугодие 2020 года обсуждены в ходе совещания главы республики Казбека Кокова с главами районных администраций и городских округов.

"Свои коррективы в итоги первого полугодия внесла ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Так, шесть месяцев 2020 года по местным бюджетам завершены с дефицитом в размере 195,6 млн рублей. <...> при этом во всех муниципальных районах и городских округах наблюдается снижение собственных доходов, неналоговые доходы также составили 84% к уровню аналогичного периода 2019 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем к настоящему времени в КБР из 159 запланированных муниципальных контрактов заключены 155. "Глава региона призвал руководителей ответственных ведомств и муниципалитетов не снижать темпов, принять все необходимые меры по своевременному выполнению мероприятий нацпроектов и достижению целевых показателей", - добавили в пресс-службе.