Поставки пассажирских самолетов CR929 должны начаться в 2028-2029 годах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первые поставки российско-китайских широкофюзеляжных самолетов CR929 должны начаться в 2028-2029 годах. Об этом сообщил гендиректор "Корпорации "Иркут" Равиль Хакимов в ходе выступления в Совете Федерации.

"В целом программа должна быть реализована с учетом текущей актуализации в 2028-2029 гг., должны начаться поставки этого самолета", - сказал он.

Хакимов добавил, что планировалось завершить работу по отбору поставщиков систем и комплектующих для самолета в 2020 году, а в 2021 году перейти к контрактации с поставщиками. "Но, к сожалению, есть сложности в совместной работе с китайскими партнерами, поэтому, возможно, этот этап (отбора поставщиков - прим. ТАСС) сдвинется на 2021 год", - добавил он.

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера реализуется с 2014 года. Самолет разрабатывается совместным предприятием "Объединенной авиастроительной корпорации" и китайской Сomac - компанией Craic. Инженерный центр самолета будет создан в России, его филиал, где будет проводиться окончательная сборка самолета, - в Шанхае.