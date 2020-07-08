"Иркут" в 2020-2021 гг. планирует поставить авиакомпаниям 59 самолетов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Корпорация "Иркут" рассчитывает в 2020-2021 годах поставить авиакомпаниям 59 самолетов, сообщил гендиректор авиапроизводителя Равиль Хакимов в ходе выступления в Совете Федерации.

"В связи с пандемией и общим снижением количества перевозок и снижением спроса на воздушные суда все наши планы по реализации были скорректированы. Тем не менее, благодаря тем решениям, которые были приняты на совещании у президента РФ, то есть план реализации 59 самолетов в течение 2020-2021 годов, он сверстан. У нас подписано соглашение с авиакомпаниями, у нас определены конфигурации воздушных судов, у нас определен срок поставки ВС - первые два готовы к передаче, определены банки, которые будут финансировать эту сделку. Ну и лизинговая компания, которая должна весь этот процесс закольцевать, купить у нас ВС и передать их эксплуатанту", - сказал Хакимов.

Он выразил надежду, что уже в августе будет подписан контракт с лизингодателем и начнется передача самолетов.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что дополнительная господдержка для авиапромышленности на поддержание поставок самолетов SSJ 100 и вертолетов для санавиации составляет 15 млрд рублей на два года. По его словам, на эти средства планируется поставить 59 самолетов SSJ 100 и 66 вертолетов санавиации.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings, подконтрольная Ростеху через ОАК, до 2024 года возьмет в лизинг 60 самолетов SSJ 100. С 2008 года произведено около 200 самолетов SSJ 100, сейчас эксплуатируются около 150 самолетов.