Помпео заявил о нежелании США финансировать ВОЗ в период до выхода из организации

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не хотят брать на себя финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период до окончательного выхода из нее, американская администрация будет обсуждать дальнейшую судьбу уже выделенных на эти цели средств с Конгрессом. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос, собираются ли США выполнять оставшиеся финансовые обязательства перед ВОЗ в период до 6 июля 2021 года, когда страна окончательно покинет организацию. "Мы будем работать с Конгрессом по поводу того, что делать с выделенными (на финансирование ВОЗ - прим. ТАСС) средствами. Мы все сделаем правильно. Однако президент предельно ясно дал понять, что мы не будем брать на себя финансирование организации, которая исторически была некомпетентной и не выполняла своих основных функций", - ответил глава американской дипломатии.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из организации. Эти условия, по его словам, включают предупреждение о выходе за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.