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В США считают, что разногласия с Китаем по Гонконгу не отражаются на торговой сделке

Глава Национального экономического совета рассказал, что страны активно взаимодействуют в рамках торгового соглашения, несмотря на конфликты в других областях

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Разногласия между США и Китаем в области политики и безопасности не отражаются на активности взаимодействия по вопросу выполнения условий первой фазы двусторонней торговой сделки. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

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Он отрицательно ответил на вопрос, можно ли считать торговую сделку США и Китая аннулированной из-за претензий Вашингтона к Пекину по поводу происхождения коронавируса и нового закона о национальной безопасности в Гонконге.

"У нас множество проблем, это и Гонконг, и вопросы, затрагивающие нашу национальную безопасность. Но есть единственная область, где мы активно взаимодействуем. Это первая фаза торговой сделки", - подчеркнул Кадлоу.

"Сделка не мертва. В других областях у нас огромные сложности с Китаем, в этих областях мы будем принимать дальнейшие меры", - заявил глава Национального экономического совета.

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