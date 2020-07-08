Саудовская Аравия выдвинула экс-министра экономики на пост гендиректора ВТО

КАИР, 8 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия официально выдвинула кандидатуру бывшего министра экономики и планирования королевства Мухаммеда ат-Тувайджри на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

Как отмечает телеканал, этот пост вскоре станет вакантным после того, как 14 мая действующий гендиректор ВТО Роберту Азеведу заявил, что уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году. Что касается ат-Тувайджри, который сейчас является советником королевского двора, то он руководил Минэкономики и планирования в период с 2016 по 2020 годы, принимая активное участие в реализации амбициозного плана экономических преобразований в Саудовской Аравии.

Ранее France-Presse (AFP) сообщило, что на пост гендира ВТО претендует шесть кандидатов. По сведениям агентства, на эту должность, в частотности, были выдвинуты 67-летний бывший чиновник организации египтянин Хамид Мамдух, 66-летняя экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, 58-летняя министр спорта Кении Амина Мохамед, 53-летняя министр торговли Республики Корея Ю Мён Хи, 73-летний бывший заместитель генерального директора ВТО мексиканец Хесус Сеаде Кури и 37-летний экс-министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский.

Регистрация кандидатов началась 8 июня и завершается 8 июля. Претенденты на пост главы ВТО встретятся на заседании Генерального совета 15-17 июля, где они смогут представить свои программы и ответить на вопросы представителей стран - членов организации.