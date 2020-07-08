Инфляция в России в июне замедлилась до 0,2%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Инфляция в России в июне текущего года замедлилась до 0,2% против 0,3% в мае. В годовом выражении - по сравнению с июнем 2019 года - потребительские цены выросли на 3,2% (в мае - на 3%), свидетельствуют данные Росстата.

Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России в июне составит 0,1-0,2% в месячном выражении, в годовом выражении - 3-3,2%.

По данным Росстата, в июне продовольственные товары подорожали на 0,2%, услуги - на 0,1%. Цены на непродовольственные товары возросли на 0,3%.

Рост цен на гречку

Согласно материалам статистического ведомства, в июне существенное влияние на динамику стоимости продовольственных товаров оказал рост цен на крупы и бобовые. В частности, гречка подорожала на 3,2%. При этом рост цен на 5% и более отмечен в 19 субъектах РФ, а наиболее заметный в Магаданской области - на 9,3% и Калужской области - на 9,1%.

Цены на рис увеличились на 2,2%, манную крупу и овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,1%, горох и фасоль - на 1,9%, овсяную и перловую крупы - на 1%.

Кроме того, на 1-1,7% возросли цены на рыбные консервы, маргарин, оливковое масло, ржаной хлеб, чай, печенье, конфеты с шоколадной глазурью, соль. На 0,7-0,9% увеличились цены на куриное мясо, мясные и томатные консервы, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, вермишель, макароны, хлопья из злаков, майонез, кетчуп, на свежие, консервированные и маринованные овощи, какао, сгущенное молоко с сахаром и мороженое. Помимо этого, картофель стал дороже на 21,1%, яблоки - на 14,8%, свекла - на 5,4%, морковь - на 5,9%, апельсины - на 3%, виноград - на 2,4%.

В то же время, снизились цены на куриные яйца - на 7,3%, сахар - на 0,8%, стерилизованное молоко - на 0,6%, замороженные кальмары - на 0,5%, мороженую рыбу (кроме сельди) - на 0,4%, мясо индейки, икру лососевых рыб и пастеризованное молоко - на 0,2%.

Среди плодоовощной продукции подешевели лимоны - на 29,4%, помидоры - на 23,2%, огурцы - на 15%, репчатый лук - на 14,2%, чеснок - на 13,3%, белокочанная капуста - на 6,6%, бананы - на 3,1%.

Стоимость лекарств и медицинских товаров

Снижение цен наблюдалось на отдельные виды медицинских товаров и медикаментов, среди которых офтан катахром - на 2,8%, дротаверин - на 1,9%, левомеколь и валокордин - на 1,4%, бромгексин и ксилометазолин - на 1,2%, таурин - на 1,1%, ренни и винпоцетин - на 1%, супрастин - на 0,9%, гипотиазид - на 0,8%, бисопролол - на 0,7%, нимесулид - на 0,6%, амброксол, сеннозиды А и В, алмагель - на 0,5%.

При этом цены на ртутные термометры выросли на 3,2%, йод - на 2,7%, бинты - на 2,5%, термометры электронные - на 2%, лоратадин - на 1,3%, линекс и вату - на 1,1%.

Товары первой необходимости

Из непродовольственных товаров первой необходимости заметно выросли цены на туалетное мыло - на 1,1%, зубную пасту - на 1%, хозяйственное мыло - на 0,8%, туалетную бумагу и спички - на 0,7%, стиральный порошок - на 0,6%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее всего выросли цены на газомоторное топливо - на 19%. Рост цен отмечен в 64 субъектах РФ, а на 19,8% и более - в 17 субъектах. Помимо этого, ювелирные украшения подорожали на 1,8%, фотоаппараты - на 1,1%, иностранные легковые автомобили и отечественные сигареты с фильтром - на 1%, холодильники, триммеры, планшетные компьютеры, а также отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых стали дороже на 0,6%.

В то же время снизились цены на телевизоры - на 0,9%, электроутюги - на 0,7%, мониторы для настольного компьютера, миксеры, блендеры, краску для волос - на 0,5-0,6%.

В Росстате добавили, что билеты на поезда дальнего следования подорожали на 11,3%, а авиаперелет в экономическом классе упал в цене на 8%.