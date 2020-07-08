Глава Минобороны ФРГ призвала к открытому обсуждению разногласий по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что разногласия, которые имеются среди партнеров в Европе и США по проекту "Северный поток - 2", нужно обсуждать открыто. Об этом она заявила в среду во время онлайн-форума США - ЕС по вопросам обороны.

"Мы за то, чтобы открыто обсуждать эти вопросы среди друзей", - сказала политик. Лидер ХДС напомнила, что проект практически завершен, и указала на то, что Германия диверсифицирует поставки газа. Одновременно Крамп-Карренбауэр заявила, что следует учитывать и интересы восточноевропейских стран в свете строительства газопровода.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод введут в эксплуатацию.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода". В Германии подвергли резкой критике планы расширения санкций.