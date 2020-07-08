В Минэкономразвития объяснили рост цен на промтовары

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Восстановление потребительского спроса в РФ на фоне снятия карантинных ограничений в июне вызвало умеренный рост цен в непродовольственном сегменте, свою роль сыграл и эффект низкой базы, говорится в обзоре инфляции за июнь, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"Восстановление потребительского спроса в условиях снятия карантинных ограничений вызвало естественный, но умеренный рост цен в непродовольственном сегменте. Кроме того, сыграл роль статистический эффект низкой базы июня прошлого года, когда темпы роста потребительских цен заметно снизились из-за аномальной для июня дефляции в сегменте плодоовощной продукции", - поясняется в обзоре.

Инфляция в июне

По данным Росстата, инфляция в июне ускорилась до 3,2% в годовом выражении после 3% в мае. Как подчеркивают в Минэкономразвития, темпы инфляции в июне соответствуют прогнозному значению.

"Умеренное ускорение роста цен в июне (с исключением сезонности) наблюдалось по основным потребительским товарам не первой необходимости, для которых ранее действовали ограничения в период самоизоляции, - одежда и обувь, мебель, парфюмерно-косметические товары", - отмечается в обзоре.

Со снятием ограничений на передвижение населения в большинстве регионов также возобновился рост цен на бензин после двух месяцев отрицательной динамики.

Цены на продовольственные товары в июне продолжили расти умеренными темпами (0,2% в месячном выражении, как и в мае). "Благодаря поступлению на рынок нового урожая, а также стабильной динамике курса рубля второй месяц подряд наблюдается умеренное снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,34% в месячном выражении в июне после -0,37% в мае)", - указывают в Минэкономразвития.

При этом цены на отдельные товары, которые росли ускоренными темпами в марте-апреле (например, яйца и сахар), в июне снижались.

"В июне проявился сезонный рост цен на санаторно-оздоровительные и гостиничные услуги, при этом в условиях остаточных ограничений, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, он был менее выраженным, чем это характерно для начала туристического сезона", - отмечается в обзоре.

Прогноз на июль

В июле инфляция сложится на уровне 0,3-0,4% в месячном и 3,3-3,4% в годовом выражении при сохранении стабильной курсовой динамики и благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, прогнозируют в Минэкономразвития.

"При сохранении стабильной курсовой динамики и благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, темпы инфляции в июле ожидаются на уровне 0,3-0,4% в месячном выражении, что соответствует диапазону 3,3-3,4% в годовом", - говорится в обзоре.

В июле на годовые темпы инфляции окажет влияние ежегодная индексация услуг ЖКХ. "Вместе с тем совокупная индексация в целом за год сохранена на уровне 2019 года", - отмечается в обзоре.