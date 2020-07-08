Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост на 1,15%, до $43,35 за баррель.

"Российский рынок в середине недели пытался удержать рубежи выше отметки в 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Нефтяные цены пока "зацепились" за уровень $43, в то время как иностранные биржи испытывают нехватку драйверов роста и давление со стороны опасений второй волны пандемии COVID-19 и тлеющей напряженности в американо-китайских отношениях", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В конце дня также вышла статистика по запасам сырой нефти в США за минувшую неделю - показатель показал прирост в 5,65 млн баррелей при ожиданиях его снижения более чем на 3 млн баррелей. "Это добавляет нефти ценовой неуверенности. Уровень аппетитов к риску также остается слабым", - добавил Бахтин.

Вслед за ценами на нефть в числе аутсайдеров рынка оказались обыкновенные акции "Роснефти" и "Лукойла", отметил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

В то же время активный рост цен цветных и драгметаллов оказывает определяющее позитивное влияние на котировки "Полюса" и "Норникеля", торговавшихся заметно лучше рынка. Также поводом для покупок ГМК стала информация компании, в которой юридически обосновываются причины, по которым она оспаривает оценку рассчитанного Росприроднадзором размера ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, добавил Осин.

Прогноз на 9 июля

Смешанная динамика на рынках может сохраниться 9 июля, считает Александр Бахтин. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи может завтра сформироваться в диапазоне 2775-2830 пунктов, курс рубля к доллару - 70,8-72,6 рубля.

По мнению Александра Осина, при повышенных рисках прогноза, 9 июля преобладают шансы повышения российского рынка акций. Целевые диапазоны закрытия завтрашнего дня, по оценке "Фридом Финанс", для индекса Мосбиржи и курсов рубля к доллару составляют 2795-2840 пунктов и 70,70-71,90 рубля соответственно.

Из завтрашней статистики ожидается публикация данных Банка России об оценке текущего счета РФ за I квартал 2020 года, также выйдет сальдо торгового баланса Германии за май и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю, рассказал Александр Бахтин.