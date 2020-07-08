Власти Петербурга и "Почта России" обсудили проект логистического комплекса около Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления "Почты России" Максим Акимов в среду обсудили перспективы создания проекта по строительству международного логистического центра рядом с аэропортом Пулково. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора города.

"Петербург поддерживает намерение создать международный пункт обмена почтой около аэропорта. Это даст городу новые рабочие места. Мы окажем необходимое содействие", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление Беглова.

Стороны встречи также затронули проект развития будущего Почтового квартала. Он предусматривает реконструкцию территории между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара и создание там делового центра с общественным пространством. В этом квартале находятся знаменитый Главпочтамт, Дворец культуры работников связи, дом-усадьба Ломоносова. На территории Почтового квартала планируется открыть офисный центр, арт-галерею, музейное пространство, концертный зал, центр современного искусства, сохранятся и почтовые функции.

"Сейчас многие здания внутри квартала, как и инженерные сети, обветшали. Требуется серьезный ремонт, реконструкция и приспособление под современное использование. Благодаря проекту развития Почтового квартала мы выполним важнейшую для города задачу - дадим историческим зданиям новую жизнь и создадим пример комфортной городской среды. <...> Уверен, через несколько лет этот уголок Петербурга станет одним из любимейших мест горожан и туристов", - процитировала губернатора пресс-служба.

Максим Акимов обозначил приоритетность проекта Почтового квартала для "Почты России". "Такие объекты, как ДК работников связи, Главпочтамт, дом-усадьба Ломоносова заслуживают принципиально другой судьбы. Мы готовы инвестировать в проект большие ресурсы", - отметил спикер.

Участники встречи также обсудили перспективы увеличения числа почтовых отделений в микрорайонах массовой застройки. Достигнута договоренность о проработке обозначенных вопросов совместной рабочей группой, заседания которой будут проходить на регулярной основе.