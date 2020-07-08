В Удмуртии начинается реализация программы по развитию экспортных продаж через eBay

ИЖЕВСК, 8 июля. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта Удмуртии совместно с eBay и компанией-интегратором ZoneSmart реализуют в республике программу по развитию розничных экспортных продаж через маркетплейс, сообщила в среду на своей странице в Facebook руководитель центра Валерия Антоненко.

"В рамках программы эксперты eBay, Центра поддержки экспорта и ZoneSmart отберут 10 наиболее перспективных экспортно ориентированных компаний Удмуртии. Выбранным участникам Центр поддержки экспорта республики предоставит софинансирование услуг компании-интегратора ZoneSmart по заведению профиля продавца и размещению товаров на площадке маркетплейса eBay", - написала Антоненко.

По ее словам, eBay также предоставит компаниям бесплатную подписку на свой магазин уровня "Премиум" или "Мега-магазин" сроком на три месяца, что позволит предпринимателям сэкономить на подписке до 75 тыс. рублей.

"Участники получат готовый аккаунт на eBay для старта продаж. От компаний потребуются лишь стандартный пакет документов для регистрации и каталог товаров. Интегратор также обучит экспортеров успешному ведению бизнеса на площадке - секретами поделятся эксперты с опытом размещения российской продукции на зарубежных маркетплейсах", - добавила Антоненко, уточнив, что по итогам третьего квартала 2020 года продавец с лучшими результатами получит дополнительное продвижение от маркетплейса, а также размещение на специальной промо-странице.

Для предпринимателей, которые не пройдут предварительный отбор, компания ZoneSmart проведет несколько обучающих вебинаров.

В марте Валерия Антоненко сообщала ТАСС, что в 2019 году центр поддержал более 30 предпринимателей Удмуртии при выходе на международные маркетплейсы, в том числе eBay и Amazon. Объем продаж компаний, получивших софинансирование, составил 98 тыс. долларов. В 2020 году поддержку при выходе на торговые площадки в интернете получат 45 организаций.