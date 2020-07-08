Минвостокразвития предложило субсидировать перелеты по ДФО для поддержки туризма

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития проработало и направило в Ростуризм предложения по ряду мер, которые позволят поддержать туристическую сферу после пандемии. В том числе министерство предлагает ввести субсидированные авиаперевозки между регионами Дальнего Востока и внутри них, сообщается в среду на сайте ведомства.

В конце мая вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

"Минвостокразвития России по поручению Юрия Трутнева подготовило предложения по развитию внутреннего туризма. Это, в том числе, введение программ субсидированных авиаперевозок между регионами [ДФО] и внутри дальневосточных регионов", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство предлагает ввести социальный налоговый вычет для граждан РФ, которые совершают туристическую поездку на Дальний Восток, то есть возвращать таким россиянам часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Отмечается, что эти предложения были направлены в Ростуризм и могут войти в разрабатываемый им нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 мая призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки и посоветовал провести летние отпуска, не покидая пределов России.