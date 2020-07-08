Инвестор направит 700 млн рублей на создание 250 га яблоневых садов в Тульской области

ТУЛА, 8 июля. /ТАСС/. Аграрная компания "Юкка Парк" инвестируют около 700 млн рублей в создание яблоневых садов площадью 250 га в Куркинском районе Тульской области. В рамках проекта также будет построено плодохранилище на 5 тыс. тонн, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Алексей Дюмин и директор по стратегическому развитию ООО "Юкка Парк" Самвел Мктрчян подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта в Тульской области. Он предусматривает закладку садов суперинтенсивного типа площадью 250 гектаров и строительство плодохранилища на 5 тыс. тонн", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что "проект предусматривает вложение до 700 млн рублей инвестиций и создание до 50 новых рабочих мест", инвестпроект планируется реализовать до конца 2025 года.

Компания "Юкка Парк" зарегистрирована в Куркинском районе Тульской области в 2018 году. Основными видами деятельности является культивация плодовых деревьев и кустарников, оптовая торговля пищевыми продуктами.