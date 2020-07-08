United Airlines может уволить или отправить в отпуск до 36 тыс. сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американская корпорация United Airlines уведомила около 36 тысяч сотрудников о том, что их могут отправить в неоплачиваемый отпуск или уволить в свете трудностей, с которыми авиаперевозчик столкнулся из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

Речь идет примерно о 30% от общей численности персонала компании. В конце прошлого года в ней работали около 96 тысяч человек.

В United Airlines отметили, что данные меры могут начать принимать с 1 октября. Они, в частности, могут коснуться примерно 15 тысяч бортпроводников, 11 тысяч сотрудников служб по работе с клиентами, 5,5 тысячи технических специалистов и более 2,2 тысячи пилотов.

В компании констатировали, что не все сотрудники, получившие соответствующее предупреждение, лишатся работы. Это, в частности, будет зависеть от спроса на авиабилеты в последующие месяцы. В настоящее время убытки компании оцениваются примерно в $40 млн в день.

Крупные американские авиаперевозчики, в том числе United Airlines, ранее получили федеральную помощь в размере $25 млрд. Данные средства предоставлялись в виде грантов, поэтому их не нужно возвращать. Согласно условиям предоставления данной помощи, United Airlines не имеет право осуществлять массовые увольнения до конца сентября.

Пассажирские перевозки значительно сократились в США из-за пандемии. United Airlines и другие ведущие американские авиакомпании отправили в неоплачиваемые отпуска десятки тысяч сотрудников.