В Мурманске построили два завода по переработке рыбы проектной мощностью 8 тонн в сутки

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Два завода малой мощности по переработке рыбы построили в Мурманске на западном берегу Кольского залива при федеральной и региональной поддержке. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства Мурманской области.

"На западном берегу Кольского залива в Мурманске реализован инвестиционный проект по строительству двух заводов малой мощности по переработке трески, пикши и других видов рыб, производительность - не менее 8 тонн готовой продукции в сутки каждый. Предприятия созданы в том числе при региональной и федеральной поддержке", - сказано в сообщении.

Появление таких предприятий возможно благодаря конструктивному сочетанию федеральный инструментов и поддержке инициатив на региональном уровне, отметил глава региона Андрей Чибис во время посещения заводов в среду. "Мы помогли с организацией инфраструктуры на территории - обеспечением электроснабжения, предоставили преференции по уплате налога на прибыль и льготы по налогу на имущество. Мы со своей стороны дали льготу в 32 млн рублей, а в бюджет региона в течение 10 лет получим более 300 млн", - пояснил Чибис.

По информации правительства, прибрежное производство двух заводов организовано с использованием "инвестиционной" квоты на вылов трески и пикши. Объем капитальных инвестиций по проекту оценивается в 118,2 млн рублей. Проект направлен на решение задач по развитию рыбохозяйственного комплекса региона.

Работающая фабрика, которую посетил глава региона, специализируется на производстве соленой трески, изготавливает на экспорт так называемый клипфиск. В производственном процессе используется оборудование, произведенное в Мурманской области.

На смежной территории завершается строительство еще одной фабрики, которая будет специализироваться на изготовлении рыбного филе, в том числе для внутреннего регионального рынка, ее ввод в эксплуатацию запланирован также в 2020 году.