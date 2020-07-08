Эксперты объяснили рост цен на яблоки в июне

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рост цен на яблоки в июне может быть связан с задержками поставок в Россию из-за коронавируса, считают в Национальном союзе производителей плодов и овощей.

По данным Росстата, в июне яблоки подорожали на 14,8%.

"Рост цен на яблоки в июне 2020 года вызван в первую очередь тем, что в этот месяц традиционно мы видим на полках именно импортную продукцию. В текущем году из-за девальвации рубля и некоторых задержек с поставками продукции по импорту, а именно сложностями передвижения автотранспорта в связи с коронавирусом, предложение яблок несколько ограничено. Именно в связи с этим цены на яблоки на полках в июне выросли", - пояснил директор союза Михаил Глушков, слова которого передает пресс-служба Минсельхоза.

По его словам, из-за погодных условий 2020 года немного запаздывает созревание урожая ранних сортов яблок в южных регионах РФ, в связи с чем они начнут поступать на прилавки на одну-две недели позже обычного - в начале июля.

Говоря о стоимости картофеля, которая в июне выросла на 21,1%, Глушков обратил внимание, что цены на картофель находятся на уровне среднемноголетних значений.

"В июне на полках мы видели картофель из стран СНГ (Азербайджан) и Египта по цене 60 рублей за кг. В настоящее время начал поступать отечественный ранний картофель из Астрахани и Краснодара, который в розницу продается по 45-50 рублей", - сказал он. При этом он уточнил, что это цены в небольших магазинах.

"В крупных сетях картофель - якорный товар, и в них цены могут быть значительно ниже - его могут продавать практически по оптовым ценам, то есть по себестоимости для привлечения покупателей", - заключил Глушков.