Эксперты: отмена отбора проектов модернизации ТЭС затормозит создание российской турбины

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Предложение ассоциации "Сообщество потребителей энергии" отменить в 2020 году отбор проектов модернизации тепловых электростанций приведет к замедлению процесса создания отечественной газовой турбины большой мощности. Об этом говорится в письме председателя набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной председателю комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по электроэнергетике Григорию Березкину. С текстом письма ознакомился ТАСС.

"Следует отметить, что предложение по отмене дальнейших отборов проектов модернизации затормозит процесс создания локализованной отечественной газотурбинной установки, необходимой для перехода к самым современным технологиям сжигания топлива и повышения энергоэффективности отечественной электроэнергетики. При этом создание такого вида турбин позволило бы стимулировать новый виток инвестиций не только в электроэнергетику, но и в экономику страны с мультипликативным эффектом, начиная от проектирования и машиностроения и заканчивая строительной отраслью", - отмечается в письме.

В "Совете производителей энергии" подтвердили агентству факт отправки письма.

2 июля на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике "Сообщество потребителей энергии" в качестве поддержки крупных потребителей электроэнергии предложило ряд мер, среди которых отмена в этом году отборов по программе модернизации тепловой генерации с вводом проектов в 2026 году и снижение оплаты мощности на 50% на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) до конца 2020 года. "Совет производителей энергии" не поддержал предложения потребителей по этим пунктам, отметив, что крупным потребителям электроэнергии стоит обратиться за адресной поддержкой, но не менять существующую модель рынка.

Восстановление электропотребления

По мнению производителей, краткосрочное снижение потребления электроэнергии и мощности не может являться основанием для существенного изменения модели рынка в виде снижения цены мощности на 50%. "Совет производителей энергии" отмечает, что в Китае после отмены ограничительных мер, которая произошла раньше, чем в России, уже в мае объем потребления электроэнергии превысил на 4,3% показатели мая 2019 года. В России потребление электроэнергии начало восстанавливаться, по данным ассоциации, с июля.

"После отмены ограничительных мер потребление электроэнергии и мощности в России постепенно приходят в норму, о чем свидетельствует зафиксированный 6 июля 2020 года абсолютный пик потребления мощности в отношении данного дня, который составил 116 057 МВт. И, соответственно, в случае более холодной зимы по сравнению с 2019 годом можно ожидать полное восстановление потребления по итогам 2020 года", - отмечается в письме.

Необходимый минимум

Панина также подчеркивает, что снижение оплаты мощности на 50% не имеет экономического обоснования, так как в условиях сокращения потребления электроэнергии и последующего уменьшения выручки, средствами от оплаты мощности энергокомпании могут обеспечить оплату налогов, заработной платы и страховых взносов. По оценке "Совета производителей энергии", выпадающие доходы генерирующих компаний по итогам первого полугодия составили около 100 млрд рублей.

"В таких условиях именно рынок мощности с неизменным денежным потоком позволяет генерирующим компаниям поддерживать оборудование в надлежащем состоянии, позволяет планировать ремонты и не останавливать инвестиционные программы, что в конечном итоге позволяет обеспечить надежную и бесперебойную выработку электроэнергии", - говорится в письме.

Также, по мнению ассоциации, отмена или пересмотр специальных механизмов по оплате мощности приведут к прекращению инвестиций в электроэнергетику. "Совет производителей энергии" отмечает, что в условиях низких цен на электроэнергию и невозможности включить в тариф инвестиционной составляющей на обновление мощностей, реализация программы модернизации энергомощностей очень важна для отрасли.

"В случае их [программ] отмены или сокращения отрасль в ближайшей перспективе не сможет справиться с обеспечением электропотребления по причине объективного выбытия по старости генерирующих мощностей", - подчеркивает Панина.

"Совет производителей энергии" предлагает рассмотреть ряд других мер поддержки потребителей электроэнергии для преодоления последствий пандемии.

В частности, ассоциация предлагает ликвидировать или сократить объемы перекрестного субсидирования, дифференцировать сетевой тариф, предоставив льготы предприятиям, инвестировавшим в сетевую инфраструктуру, развитие производства или экспортирующих товары с высокой добавленной стоимостью.