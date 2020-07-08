Племенное хозяйство инвестирует около 1 млрд рублей в модернизацию производства под Тулой

ТУЛА, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор племенного хозяйства "Лазаревское" Александр Гильмуллин, расположенного в Щекинском районе, в среду подписали соглашение о реализации проекта модернизации производства. Предприятие инвестирует около 1 млрд рублей в строительство сортировально-сушильного комплекса и обновление парка техники, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Проект предусматривает модернизацию производства, включая строительство сортировально-сушильного комплекса и обновление парка техники. В инвестиционный проект предполагается вложение до 1 млрд рублей, которые будут способствовать развитию производительных сил области, внедрению прогрессивных технологий и созданию до 20 новых рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Из материалов, опубликованных на сайте племенного хозяйства, следует, что реализовать инвестпроект планируется к осени 2020 года. Мощность комплекса по приемке, очистке, сушке и отгрузке зерна составит 100 тонн в час, объем зернохранилища - 42 тыс. тонн.

Племенное хозяйство "Лазаревское" находится в 50 км от Тулы, является одним из крупнейших сельхозпредприятий региона. В его структуру входит свиноводческий комплекс на 44 тыс. голов, мясоперерабатывающий комбинат производительностью около 3,5 тыс. тонн продукции в год, цех по выпуску комбикормов, около 23 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. В хозяйстве трудятся 550 человек.