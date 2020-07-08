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СМИ: Spotify планирует стартовать в России 15 июля

По данным источников Variety, сервис планирует установить партнерские связи с МТС
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© EPA-EFE/HAYOUNG JEON

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Шведский сервис потокового аудио Spotify планирует 15 июля начать работу в России. Об этом сообщил в среду американский журнал Variety со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Spotify "пропишется" в РФ через пять месяцев после выхода на рынок Индии. Сервис планирует установить партнерские связи с российским оператором сотовой связи МТС. Иных подробностей не приводится. В Spotify отказались прокомментировать сведения американского журнала.

По данным портала Music Business Worldwide, основатель Spotify Дениэл Эк еще в апреле выступил с заявлением, что руководство стриминговой платформы заинтересовано в присутствии на рынках России и Южной Кореи.

Согласно "Вэрайети", у шведского сервиса насчитываются 130 млн платных подписчиков и 286 млн пользователей. Две недели назад котировки акций Spotify на бирже достигли максимума - $267,48. Во многом это стало следствием реакции участников фондового рынка на благоприятный прогноз американского банка Goldman Sachs, пересмотревшего в пользу повышения прогноз изменения рыночной стоимости ценных бумаг шведов.

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