"Газпром" в 2020 году проложит в горах Чечни 40-км газопровод к лыжному курорту "Ведучи"

ГРОЗНЫЙ, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Газпром" в 2020 году построит газопровод протяженностью 40 км для газификации всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" в горах Чечни. Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз"

"Программой газификации регионов Российской Федерации на 2020 год предусмотрены инвестиции в республику в объеме 679 млн рублей. Одним из приоритетных проектов стало газоснабжение всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" в Итум-Калинском районе Чеченской Республики", - отметили в пресс-службе, добавив, что власти региона в прошлом году обратились с просьбой о включении газопровода высокого давления "Борзой - Ведучи" в план-график синхронизации программы газификации и газоснабжения ЧР на 2020 год.

По словам председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, газификация курорта "Ведучи" позволит привлечь дополнительные инвестиции и увеличить туристический поток. "Это очень важный проект для Чеченской Республики. В итоге будет построен новый газопровод общей протяженностью 40 км. Газификация курорта "Ведучи" позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие площадки и повысит общий туристический поток Северо-Кавказского туристического кластера", - отметил премьер.

В развитие газовой сети республики с 2008 по 2019 годы компания инвестировала свыше 5,3 млрд рублей. В общей сложности построено 62 объекта газификации протяженностью более 662 км.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и другие виды активного отдыха. К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.