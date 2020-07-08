"Россети Северный Кавказ" направят 1 млрд рублей на снижение энергопотерь в Ингушетии

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" намерена направить для снижения потерь и решения проблемы низкого напряжения в энергосетях Ингушетии более 1 млрд рублей за три года из нетарифных источников. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы главы региона.

"Сегодня в Магасе состоялась встреча главы региона Махмуда-Али Калиматова и гендиректора ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова. Стороны детально обсудили мероприятия, которые энергокомпания проводит в рамках комплексного плана снижения потерь в энергосетях Ингушетии. В ближайшие три года на эти важные отраслевые задачи "Россети Северный Кавказ" направят свыше 1 млрд рублей из нетарифных источников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе будет создана совместная рабочая группа, в обязанности которой будет входить контроль за своевременностью платежей предприятий коммунального хозяйства и оперативная реализация отраслевых задач.

"В сравнении с апрелем и маем, когда в стране наблюдался пик пандемии, в июне удалось улучшить платежную дисциплину потребителей республики. Это, безусловно, достигнуто при личном содействии главы и правительства. Однако высокая задолженность предприятий коммунального хозяйства по-прежнему может стать причиной нарушения надежности энергоснабжения всей республики", - цитирует пресс-служба Иванова.

По его словам, программа по снижению потерь позволит решить застарелую проблему с низким напряжением в сети и, как следствие, качественно повысить надежность энергоснабжения жителей.