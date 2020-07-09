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Мишустин возобновляет поездки по регионам

Премьер-министр РФ 9-10 июля посетит Татарстан

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин возобновляет свои поездки по регионам, прерванные из-за пандемии коронавируса. 9 и 10 июля глава кабмина проведет в Татарстане, где посетит наукоград Иннополис, особую экономическую зону "Алабуга" и проведет совещание о строительстве автодороги "Европа - Западный Китай". Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Премьер еще в феврале, вскоре после своего назначения, говорил о планах регулярно ездить в регионы РФ, и своим заместителям поручал как можно чаще посещать субъекты Федерации, в первую очередь проблемные, "докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи". До введения ограничений из-за пандемии коронавируса глава правительства успел побывать в Великом Новгороде (11 февраля), Кургане (25 февраля), Переславле-Залесском в Ярославской области и Костроме (13 марта).

В начале июня Мишустин пообещал возобновить региональные поездки после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Иннополис

Как сообщили в пресс-службе кабмина, 9 июля в наукограде Иннополис Мишустин посетит Технопарк имени А. С. Попова и примет участие в панельной дискуссии, на которой обсудят развитие государственно-частного партнерства для отрасли информационных технологий, государственную поддержку IT-отрасли в области кадров и образования, продвижение российских программных разработок на зарубежных рынках, развитие отечественных решений в области кибербезопасности.

В мероприятии примут участие вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководители ведомств и представители IT-индустрии.

Также на площадке технопарка Мишустин проведет рабочую встречу с Миннихановым и государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым, посетит выставку IT-проектов.

В тот же день в Казани премьер осмотрит строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова.

ОЭЗ "Алабуга"

В пятницу, 10 июля Мишустин посетит особую экономическую зону "Алабуга", где проведет совещание о строительстве автодороги "Европа - Западный Китай".

В совещании примут участие Хуснуллин, Комаров, Минниханов, а также министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Также председатель правительства осмотрит завод по производству углеродного волокна ООО "Алабуга - Волокно".

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