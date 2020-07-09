Бизнес просит кабмин компенсировать туроператорам взносы на систему электронных путевок

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Опора России" обратилась с письмом к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность компенсации туроператорам взносов на поддержание единой информационной системы электронных путевок, которую планируется внедрить в следующем году. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

В письме подчеркивается, что бизнес-объединение поддерживает законопроект о введении этой системы. Однако авторы указывают, что документ предусматривает взносы туроператоров на поддержание ее работы.

"Учитывая, что ограничительные меры, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, привели к осложнению финансового положения многих туроператоров, "Опора России" просит рассмотреть возможность компенсации со стороны государства обязанности по уплате в 2021 году взносов за функционирование ГИС "ЭП" (единой информационной системы электронных путевок - прим. ТАСС)", - говорится в письме, подписанном президентом "Опоры России" Александром Калининым.

Законопроект, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок, 12 мая был принят Госдумой в первом чтении. Второе чтение проекта должно состояться 15 июля.

В начале апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила в условиях пандемии коронавируса отложить запуск электронной путевки в России. В сложившейся ситуации ведомство выступает против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на отрасль, которая на следующем шаге ляжет на плечи туристов, поясняла глава ведомства. По ее словам, к обсуждению можно вернуться только после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления темпов роста туризма.

Электронная путевка призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний. Система позволит клиентам отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет. В случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.