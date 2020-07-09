"Известия": в Госдуме предложили ввести обязательную маркировку детских игрушек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Зубарев направил главам Минздрава и Минпромторга письмо с предложением рассмотреть возможность введения в РФ обязательной маркировки детских игрушек. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на письмо депутата.

В обращении политика сообщается со ссылкой на исследование Института развития правового общества, что оборот контрафактных игрушек в России достиг 30 млрд рублей. В документе отмечается, что 58% покупателей не могут отличить оригинальную продукцию от подделки. Зубарев также обратил внимание, что именно неоригинальная продукция несет основную угрозу здоровью детей.

"Профильное сообщество подтверждает выводы экспертов о достижении "трехлетнего максимума" в сегменте и подчеркивает всплеск производства и реализации неоригинального ассортимента", - приводит издание текст письма.

Данную инициативу Зубарева, как сообщает газета, поддержал глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов и зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду Ярослав Нилов. Зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов заявил изданию, что введение маркировки может привести к удорожанию товара, поэтому лучше повысить контроль над качеством продаваемых игрушек.

В июне компания Brandmonitor, специализирующаяся на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом, провела исследование, которое показало, что объем рынка контрафактных игрушек в РФ составляет 29 млрд рублей (23% от общего объема), из них 4 млрд рублей - онлайн. Компания отмечала, что более всего подделок среди кукол, роботов и игровых фигурок.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.