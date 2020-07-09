Режим свободного порта за пять лет привлек в ДФО почти 1 трлн рублей инвестиций

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Режим свободного порта Владивосток (СПВ) за пять лет привлек на Дальний Восток почти 1 трлн рублей инвестиций, свои проекты здесь реализуют почти 2 тыс. резидентов, а больше всего инвестиций и новых рабочих мест приходятся на Приморский край. О том, как этот режим начал формироваться еще сто лет назад, как он действует и какое будущее его ждет, ТАСС рассказали губернатор Приморья Олег Кожемяко, представители Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) и историк Наталья Беляева.

Пять лет назад начался новый этап привлечения инвестиций на Дальний Восток - правительство РФ подписало постановление о приоритетных инвестпроектах, а президент Владимир Путин - закон о создании первого в стране свободного порта, то есть территории с облегченным налоговым и таможенным режимом.

"На данный момент свои проекты реализуют более 1 950 резидентов СПВ с общим объемом инвестиций около 970 млрд рублей. Приморье лидирует - 88% резидентов ведут инвестиционную деятельность именно здесь, 82% от общего объема инвестиций тоже приходятся на Приморский край. Из заявленных рабочих мест в количестве 92 тыс. человек 83 тыс. приходится на Приморский край. Резиденты СПВ уже ввели 200 предприятий, из них подавляющее количество - также в Приморье", - сказали ТАСС в пресс-службе КРДВ.

Там уточнили, что 11% от общего объема инвестиций принадлежат компаниям с иностранным участием. В основном это инвесторы из Китая, Республики Корея, Японии и Индии. Они работают в сферах недвижимости и девелопмента, логистики и транспорта, рыбоводства и аквакультуры, сельского хозяйства, в алмазогранильной отрасли. В частности, инвесторы из Японии, Нидерландов, КНДР и Великобритании реализуют проект по производству аквакультуры на сумму свыше 18 млрд рублей. Каждый третий резидент работает в сфере недвижимости и девелопмента, где сконцентрировано более трети всех инвестиций, а наибольшее количество рабочих мест создается в транспортно-логистической сфере - более 27 тыс.

"Идею создания особых условий для этой территории во все времена диктовала сама геополитика. Положительный опыт реализуется и сейчас. На данный момент СПВ действует на территории 15 муниципалитетов и городских округов Приморского края. Государство гарантирует резидентам режима налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур, максимальное снижение административных барьеров", - отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

История порто-франко

Режим свободного порта, или порто-франко, уже существовал во Владивостоке в XIX веке и работал до 1909 года, напомнили в пресс-службе КРДВ. "Город-порт тогда только появился, необходимо было его развивать. Кроме того, людей надо было обеспечивать доступными товарами - пусть из-за рубежа, ведь доставка из других регионов страны была затруднена или вообще невозможна, а экономика недавно вошедших в Российскую Империю территорий была слабой. Благодаря режиму порто-франко Владивосток довольно быстро смог нарастить грузовую базу, увеличить мощности", - отметили в пресс-службе корпорации.

Режим стал прообразом современных свободных экономических зон, отметил Кожемяко, и благодаря статусу свободной гавани грузооборот порта Владивостока с 1883 года по 1899 год увеличился практически в семь раз. При этом существовавший здесь режим современники считали не преференцией для бизнеса, а финансовой льготой населению, рассказала ТАСС доктор исторических наук, профессор департамента истории и археологии Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Наталья Беляева.

"Существованию порто-франко этот город обязан превращением в центр международной торговли и торгового мореплавания. Именно это позволило ему сыграть важную роль в решении жизненно важных проблем государства в условиях двух мировых войн - в годы Первой мировой войны именно через Владивосток доставлялись грузы союзных государств, а во время Великой Отечественной войны владивостокский порт стал одним из важнейших звеньев ленд-лиза", - напомнила историк.

В XXI веке президент РФ Владимир Путин объявил развитие дальневосточных территорий национальным приоритетом, и для серьезного экономического роста были необходимы эффективные преференциальные режимы. "Безусловно, мы опирались на уже имеющийся опыт беспошлинного ввоза и вывоза товаров, но в то же время нельзя с точностью скопировать режим, который действовал более ста лет назад. Новые реалии и экономика требуют новых решений", - рассказали в пресс-службе КРДВ.

Сначала режим свободного порта Владивосток был распространен на 15 муниципалитетов Приморского края, чуть позже присоединился шестнадцатый - Ольгинский район. Режим быстро себя зарекомендовал, и сейчас он действует в пяти субъектах Дальнего Востока. Помимо Приморья, он распространен на Хабаровский и Камчатский края, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ.

Суть режима заключается в административных и налоговых преференциях на прибыль и имущество, снижены страховые выплаты с 30 до 7,6%. Резиденты имеют право воспользоваться процедурой свободной таможенной зоны, привлечь иностранную рабочую силу в СПВ без квотирования до 20%. Действует особый режим контрольно-надзорной деятельности.

Будущее режима

Время вносит свои коррективы, и режим свободного порта меняется. Так, к первому чтению в Госдуме готовятся изменения в законодательство, которые коснутся предоставления земельных участков резидентам в свободном порту Владивосток, рассказали в пресс-службе КРДВ.

"Предполагается, что инвесторы будут получать землю на общих правах, через аукционы. Новый закон позволит сделать более прозрачной процедуру выдачи земли, что имеет ключевое значение: по итогам 2019 года в Приморье не обеспечены землей 64% резидентов", - сообщили в пресс-службе корпорации.

Там отметили, что выделение земли полностью находится в полномочиях муниципальных властей и важно, чтобы они были максимально вовлечены в процесс привлечения инвесторов на свои территории.

"Если по каким-то причинам невозможно выделить именно этот участок, надо предложить другой, также подходящий для инвестора. Мы готовы помогать местным властям, делиться опытом. На кону главное - комфорт инвесторов, экономическая привлекательность территорий Дальнего Востока, и, как следствие, - благополучие дальневосточников", - подчеркнули в пресс-службе КРДВ.