Исследование: количество вакансий в туристической отрасли в России выросло в 3,5 раза

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Число вакансий в туристической отрасли России на начало июля выросло в 3,5 раза по сравнению с последними неделями периода самоизоляции. При этом средняя зарплата выросла всего на 5%, сообщили ТАСС в аналитическом центре "Авито Работы" со ссылкой на итоги исследования.

Аналитики напомнили, что туристический сезон в России, пусть и с запозданием, но начался. В начале июля были окончательно сняты ограничения на въезд на курорты Крыма, в Краснодарском крае и дальневосточных регионах объявили о послаблениях для въезжающих, "открылся" Алтай. Вслед за активностью туристов увеличилась активность на рынке труда в группе профессий "Туризм, рестораны".

"Несмотря на то, что количество вакансий на 17% не дотягивает до показателя за аналогичный период 2019 года, запоздалое открытие туристического сезона характеризуется бурным ростом найма. С 22 июня по 5 июля 2020 года по сравнению с периодом 18-31 мая текущего года количество курортных вакансий от работодателей в масштабах всей страны увеличилось в 3,5 раза (+236%)", - говорится в результатах исследования. По данным аналитиков центра, на начало июля насчитывалось примерно 29 тыс. вакансий, тогда как в конце мая их было 8,6 тыс., а в период изоляции, в апреле - около 6,4 тыс.

Самый большой рост числа вакансий - в девять раз (+757%) - зафиксирован в Сочи, на втором месте Москва с семикратным ростом (+587%). В исследовании говорится, что не отстают и менее туристические регионы: к началу июля почти во всех крупнейших городах России число вакансий в этой сфере увеличилось в два - четыре раза (107% - 280%) по сравнению с концом мая. Медленнее всего восстанавливается найм в Сибири - в Иркутске (+64%), Красноярске (+52%), Омске (+52%).

"Интересно, что в Санкт-Петербурге туристическая отрасль чувствует себя хуже, чем в других крупных городах. По сравнению с периодом самоизоляции количество вакансий выросло на 215% (3,2 раза), но оно на 64% меньше, чем в июле 2019 года. Это самый большой разрыв с прошлогодними показателями среди крупнейших городов России", - отмечают авторы исследования.

К началу июля активность соискателей в турбизнесе по сравнению с периодом 18-31 мая увеличилась на 83%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на 61%. При этом около 44% кандидатов ищут работу в Москве, Санкт-Петербурге либо в Сочи.

О зарплатах

Средняя зарплата в туристической сфере подросла незначительно - на 5%, она составила 33,7 тыс. рублей. Сильнее всего выросла средняя зарплата в Саратове, где увеличение составило 21%. Больше всего в сфере туризма среди крупнейших городов можно заработать в Москве, где средняя зарплата в начале июля составила 43,2 тыс. рублей в месяц, а также в Санкт-Петербурге (37,5 тыс. рублей) и в Сочи (37,2 тыс. рублей).

"Это лето не самое простое для туристической отрасли, но снятие режима ограничений сделало свое дело. Рынок труда стремительно растет, и курортные города ожидаемо лидируют по числу вакансий. С "городским" туризмом ситуация также объяснима: люди не понимают, работают ли музеи, популярные туристические объекты и не спешат, например, в Петербург. Также сказывается непростая экономическая ситуация и опасения за здоровье. Тем не менее рост наблюдается и не в туристических городах, в частности за счет ресторанного бизнеса и традиционных сезонных подработок", - прокомментировал Дмитрий Пучков, категорийный менеджер "Авито Работа".