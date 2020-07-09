Исследование: стоимость авиабилетов по России летом 2020 года снизилась почти на 30%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно на перелеты внутри России этим летом оказалась на 28% ниже, чем летом 2019 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса Туту.ру, с которыми ознакомился ТАСС. Средняя стоимость билета составила чуть более 11 тыс. рублей.

"В целом, средний чек в обе стороны на перелет по России летом 2020 на 28% ниже, чем летом 2019 (снижение с 15 632 до 11 191 рубля)", - отмечают в Туту.ру. Данные были рассчитаны на основе проданных авиабилетов с 1 мая, дата путешествия: с 1 мая по 1 сентября. "Цены на авиабилеты с вылетом в августе немного выросли по целому ряду направлений - в первую очередь в курортные города. Но это если сравнивать с ценами на билеты с вылетом в июне и июле 2020 года. А если сравнить цены на перелеты в августе 2020 и августе 2019, то в этом году цены ниже. Так что в этом августе летать выгоднее, нежели год назад", - добавляют в компании.

Средняя стоимость авиабилетов с вылетом в июне составила чуть более 9,5 тыс. рублей, в июле - чуть более 11 тыс. рублей, а в августе - около 13 тыс. рублей.

В топ-10 популярных внутрироссийских направлений 9 строчек заняли рейсы из Москвы. Это полеты в Симферополь, Сочи, Анапу, Минеральные воды, Краснодар, Петербург, Калининград, Геленджик, Махачкалу и Ростов-на-Дону. Шестую строчку заняли рейсы из Петербурга в Симферополь.