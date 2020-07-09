В кабмине поддержали штрафы для хостинг-провайдеров за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки законопроект главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна о штрафах для хостинг-провайдеров за неудаление запрещенного контента. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Инициативой предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей 13.41, предусматривающей штрафы для хостинг-провайдеров за неисполнение требований по прекращению доступа к запрещенной информации. Кроме того, документ наделяет Роскомнадзор полномочиями по возбуждению дел об административном правонарушении за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ.

Ответственность предлагается ввести за "непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", информационного ресурса, мер по ограничению доступа к информации, информационному ресурсу, сайту в сети "Интернет" в случае, если обязанность по принятию таких мер предусмотрена законодательством РФ", говорится в тексте законопроекта, имеющегося в распоряжении агентства.

"На тех, кто не удаляет запрещенный контент по требованиям Роскомнадзора (детская порнография, пропаганда наркотиков, террористические призывы), будут налагаться штрафы", - рассказал ТАСС Хинштейн о сути инициативы, не уточнив о каких суммах идет речь.

Согласно действующему законодательству (ч. 2 ст. 13.40 КоАП РФ), ответственность за выдачу по запросам пользователей запрещенной информации возлагается на операторов поисковых систем. За первое нарушение предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, за повторное - от 1,5 млн до 5 млн рублей. "Это только поисковики. Сами сайты/ресурсы эта норма не затрагивает", - пояснил парламентарий сферу действия законопроекта.

Говоря о сроках внесения документа на рассмотрение Госдумы, депутат призвал дождаться официального отзыва правительства РФ.

Позиция правительства

Как отметили в кабмине, до настоящего времени ответственность за нарушение вышеуказанных требований не предусмотрена. "В связи с этим возникла необходимость в дополнительном правовом регулировании", - указывается в проекте отзыва.

Замечания комиссии касаются предлагаемых полномочий Роскомнадзора. "Наделение должностных лиц Роскомнадзора полномочиями в части производства по делам об административных правонарушениях может потребовать дополнительного выделения финансовых средств из федерального бюджета. Между тем требования статьи 83 Бюджетного кодекса РФ ("Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств") законопроектом не учтены", - отметили в правительстве.

Помимо этого, в кабмине обратили внимание на коллизию в вопросе определения субъекта административной юрисдикции, рекомендовав разрешить ее путем дополнительных поправок в КоАП РФ.

"Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает при условии его доработки ко второму чтению", - резюмировали в кабмине.