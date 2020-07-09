United Airlines и American Airlines остановили рейсы в Гонконг из-за требований аэропорта

ТАСС, 9 июля. Американские авиакомпании United Airlines и American Airlines временно прекратили рейсы в Гонконг и обратно после того, как власти этого специального автономного района КНР сделали обязательным для экипажей прибывающих в его международный аэропорт самолетов тестирование на коронавирус. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на заявления перевозчиков.

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По информации издания, American Airlines приостановила сообщение с Гонконгом до 5 августа. United Airlines прекратила полеты по 10 июля.

Власти Гонконга распорядились, что со среды все прибывающие экипажи должны сдать тест на коронавирус, отмечает газета. Отказавшимся сдавать анализ грозят штраф и тюремное заключение. В случае положительного результата члена команды самолета госпитализируют.

По последним данным, в общей сложности в Гонконге было зафиксировано 1 323 случая заражения коронавирусом и семь летальных исходов. В среду представитель департамента здравоохранения правительства Чуан Шук-кван заявила, что врачи обеспокоены угрозой крупной вспышки инфекции.