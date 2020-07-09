В Роскачестве составили рейтинг смартфонов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Средний чек покупки смартфона в I квартале 2020 года снизился на 23% по отношению к I кварталу прошлого года, а потребители стали чаще выбирать более бюджетные модели смартфонов стоимостью до 20 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Роскачества, эксперты которого приняли решение включить в рейтинг смартфонов модели ценового сегмента до 20 тыс. рублей.

"Средняя цена на смартфон в России этой весной составила 18 274 рубля, что на 23% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, поскольку россияне предпочитают покупать не новинки, а проверенные модели, которые дешевеют год к году", - приводит Роскачество слова генерального директора Price.ru Елены Суховей. "Возможно, стоимость гаджетов увеличится к концу года на 10-15%, однако, если это произойдет, то аналитики прогнозируют смещение потребительского спроса в сторону более бюджетных брендов. Средняя цена купленных смартфонов не превысит 20 тыс. рублей", - отмечают эксперты Роскачества.

Как отмечают аналитики, пандемия коронавируса заставила пользователей пересмотреть отношение к выбору техники: 42,6% опрошенных Роскачеством респондентов отложили покупку новых гаджетов и бытовых приборов на более позднее время, 25% опрошенных стали выбирать электронику по наилучшему соотношению цены и качества.

В связи с этим Роскачество протестировало восемь новых моделей смартфонов стоимостью до 20 тыс. рублей. Рейтинг Роскачества включает информацию о 182 моделях смартфонов. Исследование проводится в международной лаборатории, которая аккредитована по стандарту ISO/IEC17025.

Самые популярные бюджетные модели

Бестселлером среди смартфонов в России во время ограничений в связи с распространением коронавируса стали гаджеты Xiaomi, которые в апреле - мае обогнали по спросу ближайших конкурентов: Samsung - в 1,7 раза, Honor - в 2,7 раза и Apple - в 7,8 раз. "Модель Xiaomi Redmi Note 9S, 64GB вообще стала самой лучшей из недорогих моделей общего рейтинга. Как показывают наши предыдущие исследования, обычно у некоторых девайсов от Xiaomi может быть не слишком стабильная и качественная камера. В этот раз эксперты выяснили, что качество фото этого смартфона обходит камеру Samsung Galaxy M21, 64GB, но уступает iPhone. Слабым местом этой модели стал дисплей. У него плохая читаемость под углами и слабая контрастность", - отметили в Роскачестве.

Бренд Realme стал самым быстрорастущим среди бюджетных смартфонов этой весной. Рост потребительского спроса на него составил 3562% относительно прошлой весны, а в абсолютных цифрах по поисковым запросам он догоняет Apple. В российском сегменте интернета смартфоны Realme ищут в два раза меньше, чем гаджеты от Apple, однако отставание быстро сокращается.

Эксперты протестировали две новых модели Realme - 6 (128 GB) и C3. "Им немного не хватило, чтобы попасть в наш топ-50, но, учитывая, что между моделями может быть разница в несколько сотых балла, это достойные позиции", - отмечают эксперты. Обе модели, по словам экспертов Роскачества, не подойдут придирчивым фотолюбителям.

Huawei P40 Lite эксперты посчитали "сильным конкурентом" других бюджетных гаджетов. Huawei P40 Lite имеет емкую батарею (28,5 часов автономной работы) и функцию Quick Charge, которая позволит зарядить смартфон за 60 минут. В отличие от предыдущей модели (Huawei P40) имеет большую сопротивляемость к царапинам и сколам стекла. Однако на нем предустановлена экосистема Huawei. Смартфон работает на Android 10, но в программное обеспечение не входят Google-сервисы. Кроме того, отмечают эксперты, ряд приложений от Google могут работать нестабильно.

"Это стало логичным ответом на санкции США против Huawei. Из-за этого многие приложения, к которым пользователь привык и которые опираются на механизмы Google, могут работать нестабильно. Среди них Google Maps, WhatsApp, YouTube и некоторые другие популярные сервисы. Пользователи, обеспокоенные тем, что их персональные данные попадают к Google, вряд ли успокоятся: теперь их данные попадают к Huawei. Покупать приложения нужно будет через особую платформу, аналогичную Play Market, только с той особенностью, что многие страницы могут быть не переведены с китайского языка", - указывают эксперты Роскачества.

Эксперты Роскачества, надеются, что представленный на сайте организации полный рейтинг позволит потребителям сделать выбор, опираясь на собственных предпочтения и результаты лабораторных исследований.