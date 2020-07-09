Россияне назвали самые интересные профессии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Порядка трети россиян (33%) рассказали, что на выбор их будущей профессии повлиял предполагаемый уровень дохода. При этом большинство россиян (74%) считают свою профессию интересной, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как показало исследование, на выбор 30% респондентов повлияло мнение членов их семей, 23% указали важность наличия перспективы карьерного роста, а 12% жителей России обозначили, что выбрали текущую профессию из-за мнения друзей. Меньшую значимость для выбора профессии, по мнению участников опроса, имеет влияние преподавателей (6%), рейтинги вузов и профессий (5%), примеры известных личностей (4%).

Самой интересной профессией россияне назвали работу дизайнером - этот вариант выбрали 21% опрошенных. Интерес к работе журналистом обозначили 15% респондентов, инженером - 14%, водителем - 13%. Пятерку самых интересных профессий, по мнению опрошенных, замыкают врачи и ученые - такой вариант выбрали по 12% респондентов.

В топ-10 интересных профессий также вошли программисты (11%), артисты (10%), строители (9%), учителя (8%) и пилоты (7%).

Исследование проводилось в июле 2020 года среди более чем 3,7 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет по всей России.