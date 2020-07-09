РБК: холдинг "Газпром-медиа" стал единственным владельцем издательства "Семь дней"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" выкупил у основателя ЗАО "Издательство "Семь дней" Дмитрия Бирюкова 24,99% акций. Таким образом, как сообщает в четверг РБК со ссылкой на Бирюкова, холдинг стал единственным владельцем издательства.

"У издательства должен был остаться один собственник - либо я, либо "Газпром-медиа", который бы единолично управлял этим бизнесом и финансировал его", - приводит РБК слова Бирюкова.

В пресс-службе "Газпром-медиа" подтвердили изданию факт сделки. Бирюков не назвал РБК сумму, но отметил, что решение о продаже было принято еще в 2019 году.

В начале июня холдинг объявил о назначении президентом ЗАО "Издательство "Семь дней" Кирилла Дыбского.