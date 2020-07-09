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Маск сообщил, что Tesla близка к созданию полностью автономного автомобиля

По его словам, компания сможет достичь базовой функциональности этой технологии в течение 2020 года

ТАСС, 9 июля. Американский производитель электрокаров Tesla в скором времени создаст автомобиль с технологией полной автоматизации - пятого уровня автономного вождения. Об этом в четверг заявил глава компании Илон Маск.

Как сообщает агентство Reuters, на открытии ежегодной шанхайской Всемирной конференции по искусственному интеллекту, прошедшей в видеоформате, предприниматель отметил, что Tesla сможет достичь базовой функциональности этой технологии в течение 2020 года. Сейчас компания производит машины с технологией расширенной автоматизации - функцией автопилота.

Маск также добавил, что Тесла разрабатывает новые системы охлаждения, которые позволят использовать в автомобилях более совершенные компьютеры. В своем видеообращении он приветствовал рабочую команду компании в Китае, отметив их "удивительную работу".

Сообщество автомобильных инжененеров (Society of Automotive Engineers, SAE) выделяет шесть уровней автоматизации машин, где нулевой уровень подразумевает отсутствие автоматизации (водитель делает всю работу самостоятельно), а пятый обозначает полную автоматизацию (непосредственного вмешательства в процесс вождения не требуется).

В Китае находится единственный за пределами США завод по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о строительстве расположенного в районе Линьган недалеко от Шанхая предприятия было подписано в июле 2018 года.

Теги
СШАКитайМаск, Илон
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