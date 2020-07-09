Продажи российских гостиниц в июне выросли в 1,7 раза

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Продажи российских гостиниц в июне после выхода из режима самоизоляции в РФ выросли на 71%, при этом в годовом сопоставлении объем продаж оказался по-прежнему ниже уровня прошлого года, сократившись в 2,5 раза. Об этом говорится в исследовании IT-компании "Платформа ОФД" (ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков). Аналитики сравнили средний чек и объемы продаж одежды в июне с показателями в июне прошлого года и в мае этого года.

"Гостиничные услуги - средний чек составил 2266 руб., что на 44% выше, чем в мае, и на 36% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж оказался на 71% выше, чем в мае, и на 60% ниже, чем в прошлом году", - говорится в исследовании.

Как ранее сообщала IT-компания "Эвотор", выручка мини-гостиниц в июне сократилась по сравнению с прошлым годом на 55% (в мае - на 69%), турагентств на - 72% (в мае - 87%).

Полноценный запуск летнего туристического сезона в большинстве субъектов РФ начался с 1 июля. По данным Ростуризма на 8 июля, 74 региона готовы принимать туристов.