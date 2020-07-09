ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии на посредническую деятельность

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 8 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера у ООО "Страховые Брокеры Дженерали - Руссиа энд Си-Ай-Эс" и ООО "Страховой и перестраховочный брокер "Тим Профит". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.

ООО "Страховые Брокеры Дженерали - Руссиа энд Си-Ай-Эс" является "дочкой" страховой компании, входящей в международную страховую группу "Дженерали" - поставщика услуг по страхованию и управлению активами, миноритарного акционера "Ингосстраха". Банк России выдал компании лицензию на осуществление посреднической деятельности в сентябре 2019 года.

ООО "Страховой и перестраховочный брокер "Тим Профит" специализируется на развитии российско-китайского сотрудничества в сфере страховой деятельности. Общество повторно получило лицензию ЦБ на осуществление посреднической деятельности в июле 2019 года. Является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).