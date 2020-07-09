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Пандемия коронавируса нового типа

Медведев прогнозирует падение мировой экономики выше 5%, если будет вторая волна пандемии

Но если с пандемией удастся справиться, "тогда восстановительный рост может быть достаточно быстрым", уверен зампред Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Падение мировой экономики может превысить 5%, если случится вторая волна пандемии коронавируса. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

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Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой апрельский прогноз по мировому ВВП, который, как ожидается, упадет на 4,9% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,4% в следующем.

Отвечая на вопрос, что будет, если мир накроет вторая волна пандемии, Медведев сказал, что "тогда падение мировой экономики может быть уже не 5%, а выше". "И падение нашей экономики тоже будет больше", - сказал зампред СБ РФ.

"Но если с пандемией удастся справиться, а мы на это рассчитываем и активно для этого работаем, тогда восстановительный рост может быть достаточно быстрым", - продолжил Медведев. Он убежден, что других объективных причин для кризиса мировой и российской экономики, помимо пандемии и падения цен на энергоносители, "практически нет".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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