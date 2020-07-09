Медведев прогнозирует падение мировой экономики выше 5%, если будет вторая волна пандемии

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой апрельский прогноз по мировому ВВП, который, как ожидается, упадет на 4,9% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,4% в следующем.

Отвечая на вопрос, что будет, если мир накроет вторая волна пандемии, Медведев сказал, что "тогда падение мировой экономики может быть уже не 5%, а выше". "И падение нашей экономики тоже будет больше", - сказал зампред СБ РФ.

"Но если с пандемией удастся справиться, а мы на это рассчитываем и активно для этого работаем, тогда восстановительный рост может быть достаточно быстрым", - продолжил Медведев. Он убежден, что других объективных причин для кризиса мировой и российской экономики, помимо пандемии и падения цен на энергоносители, "практически нет".