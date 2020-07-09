Медведев отметил, что пенсионная реформа была непопулярна и ему до сих пор о ней пишут

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что до сих пор получает критические комментарии по поводу повышения пенсионного возраста в РФ.

В интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" Медведев, возглавлявший правительство в 2012-2020 годах, отметил, что кабмин отвечает в том числе за очень сложные решения. "Та же самая пенсионная реформа. Важная тема, весьма непопулярная. Люди не любят таких решений и до сих пор об этом вспоминают", - сказал зампред СБ РФ.

Медведев подчеркнул, что много читает того, что ему пишут. "Да, пишут, была стабильность в экономике, как хорошо было. А с другой стороны, естественно, вспоминают и другие эпизоды, касающиеся пенсионной реформы. Это все были очень непростые решения", - сказал бывший премьер. Он назвал работу председателем правительства сложной и оперативной, когда "каждый день нужно принимать решения, выпускать документы, которые прямо отражаются на жизни людей".

Закон об изменении пенсионной системы в РФ был принят в 2018 году. Им устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.