Медведев рассказал, что власти готовились к драматическим сценариям после санкций

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Санкции практически не оказывают воздействия на экономику РФ, хотя после их введения и падения цен на нефть приходилось готовить решения на случай самых драматических сценариев. Об этом рассказал в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство России в 2012-2020 гг.

Среди самых сложных моментов за период своего руководства кабмином он назвал ситуацию, связанную с падением цен на энергоносители и санкциями, введенными против России. К рестрикциям РФ приспособилась, подчеркнул Медведев. "Сейчас все экономисты, в том числе западные, признают, что санкции практически никакого воздействия на экономику России не оказывают", - сказал он.

"Но это были сложные времена. Сложные решения. Мы рассматривали очень разные сценарии, подчас драматические для нашей экономики. Готовили решения, которые клали в стол и потом не доставали, поскольку ситуация развивалась несколько иным путем", - сказал зампред СБ РФ.