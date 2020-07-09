Медведев уверен, что никто и никогда не уберет из конституции индексацию пенсий

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Никто и никогда не уберет из конституции принятую норму об обязательной индексации пенсий, так как это было бы аморально. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

Он отметил, что до изменения основного закона была возможность при принятии бюджета отложить индексацию пенсий, когда "с деньгами трудно", но теперь "это сделать будет невозможно". "Потому что для того, чтобы не индексировать, нужно поменять конституцию. А мы с вами понимаем, что конституцию никто никогда на эту тему не поменяет, это было бы просто аморально", - сказал зампред СБ РФ.

Он обратил внимание также на ряд поправок, "которые как-то не всегда находятся в эпицентре внимания, а на самом деле очень важны". В частности, Медведев напомнил, что в конституции 1993 года отсутствовало единство публичной власти, то есть муниципальный уровень не рассматривался как власть. "Хотя для любого человека, если он идет в районную или в поселковую администрацию, или еще куда-то, понятно, что там есть люди, принимающие решение. А юридически это не власть", - сказал Медведев, отметив, что так понимали это авторы основного закона. "Они руководствовались благими соображениями, но они, на мой взгляд, ошиблись. Потому что такая система оказалась неработоспособной. Об этом мало говорят, но вот этот принцип - он вошел в ткань поправок в конституции", - отметил замглавы Совбеза.

Медведев назвал совершенно нормальным, что есть люди, которые не поддержали поправки. "Это и есть демократия", - сказал он, призвав при этом посмотреть на результаты общероссийского голосования: "Кто бы что ни говорил и кто бы ни пытался бросать на них тень, они впечатляющие". По его словам, две трети населения, принявшие участие в голосовании, "это огромная цифра, особенно с учетом тех медицинских проблем, которые существуют". То же самое касается уровня поддержки изменений основного закона. "Цифры говорят о том, что в целом граждане нашей страны поправки поддержали", - заключил зампред Совбеза.

Он добавил, что в любую конституцию вносятся поправки и опыт других стран в этом известен. Медведев напомнил также, что в бытность президентом он и сам сформулировал политические поправки в основной закон, которые касались сроков полномочий парламента и президента страны, "и - почему-то об этом забывают - отчетности правительства перед Государственной думой".