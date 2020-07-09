Курс доллара снизился до 71,08 рубля, евро вырос до 80,64

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,05%, до отметки в 71,075 рубля, курс евро поднялся на 0,06%, до 80,6425 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на отметке 70,99 рубля (-0,17%), а курс евро - на 80,6325 рубля (+0,05%).

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,24% и достиг отметки в 2809,1 пункта, а индекс РТС - на 0,07%, до 1244,72 пункта.

К 10:17 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,54%, до 2800,66 пункта, РТС находился на уровне 1245,11 пункта (-0,03%).

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,37% - до $43,13 за баррель. Нефть сорта WTI опускалась на 0,46% и торговалась на уровне $40,85 за баррель.