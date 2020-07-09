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Пандемия коронавируса нового типа

В туриндустрии анонсировали возобновление авиасообщения России со странами СНГ в августе

Международное авиасообщение полностью закрыто в России с 27 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Авиационное сообщение России со странами СНГ может быть возобновлено в августе, сообщил в четверг президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты. Скорее всего, это будут страны СНГ", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Россия с 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение.

По словам Игнатьева, потери туристической отрасли из-за пандемии составили порядка 1,5 трлн рублей и на ее восстановление может понадобиться не менее 1,5 лет.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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