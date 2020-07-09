Delivery Club изменит систему контроля подрядчиков из-за проблем с выплатами курьерам

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Delivery Club в связи с возникшими по вине логистической компании долгами по зарплате курьерам полностью изменит систему контроля подрядчиков. В частности, сервис намерен тщательно проверять своевременность выплат, говорится в сообщении Delivery Club.

"Нам важно сделать так, чтобы подобная ситуация не повторилась. В связи с этим мы полностью меняем систему контроля подрядчиков: внедряем новые продуктовые и операционные инструменты для проверки своевременности выплат, а также дополнительные критерии отбора логистических компаний. Мы всегда стремились работать только с проверенными подрядчиками, но, как показала текущая ситуация, этого оказалось недостаточно", - сообщили в компании.

По мнению Delivery Club, ужесточение требований к логистическим компаниям не только позволит избежать подобных проблем в будущем, но и поднимет дисциплину подрядчиков на рынке логистических услуг в целом. Также в Delivery Club признали, что понесли из-за этой ситуации прямые финансовые потери.

В компании также подтвердили, что большинство курьеров логистической компании, задержавшей заработную плату за май и первую половину июня, получили выплаты в полном объеме. В общей сложности с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров - все они работали через одну логистическую компанию - ООО "Амароли".

"Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику денежные средства для погашения долгов. В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача - помочь курьерам. Обращаем внимание, что сервис ежедневно работает в штатном режиме, количество курьеров на смене соответствует плановому", - пояснили в компании.

Независимый профсоюз "Курьер" ранее объявил о планах провести 9 июля забастовку у офиса Mail.ru Group (раньше владел Delivery Club, сейчас сервис входит в СП со Сбербанком - "O2O Холдинг") в Москве из-за невыплаты зарплат. Профсоюз выдвинул ряд требований, включая немедленную выплату заработной платы примерно 300 работникам, отмену штрафов и восстановление ранее уволенных курьеров.