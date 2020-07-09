{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евразийская интеграция

ЕЭК готовит карту индустриализации ЕАЭС с проектами на $194,5 млрд

Предполагается, что документ будет отражать, в частности, импортозависимые технологические направления

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит карту индустриализации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для координации действий по импортзамещению. Она включает в себя 178 инвестиционных проектов на сумму $194,5 млрд. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Важным инструментом для координации действий по импортозамещению станет Карта индустриализации ЕАЭС, которую мы сейчас готовим. Предполагается, что документ будет отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств - членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в союзе. Это позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей", - отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, слова которого приводятся в сообщении.

По словам министра ЕЭК, в проект карты включены 178 крупных инвестиционных и значимых для соответствующих отраслей промышленности проектов на сумму $194,5 млрд в 18 отраслях, а также 555 технологических направлений по 29 отраслям, где возможно кооперационное сотрудничество по импортозамещению.

Карта будет обсуждаться 17 июля на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Теги
Евразийский экономический союз
Инвестор в Ульяновске вложит 2,5 млрд рублей в создание завода гофроупаковки
Завод планируется запустить в 2021 году, его мощность составит 192 млн кв. м гофрированного картона и гофропродукции в год
Читать полностью