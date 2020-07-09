ЕЭК готовит карту индустриализации ЕАЭС с проектами на $194,5 млрд

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит карту индустриализации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для координации действий по импортзамещению. Она включает в себя 178 инвестиционных проектов на сумму $194,5 млрд. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Важным инструментом для координации действий по импортозамещению станет Карта индустриализации ЕАЭС, которую мы сейчас готовим. Предполагается, что документ будет отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств - членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в союзе. Это позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей", - отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, слова которого приводятся в сообщении.

По словам министра ЕЭК, в проект карты включены 178 крупных инвестиционных и значимых для соответствующих отраслей промышленности проектов на сумму $194,5 млрд в 18 отраслях, а также 555 технологических направлений по 29 отраслям, где возможно кооперационное сотрудничество по импортозамещению.

Карта будет обсуждаться 17 июля на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.